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Путин объявил о создании самого мощного в мире ледокольного флота

14:16
  • среда
  • 14 апреля 2021

Движение судов по Севморпути станет круглогодичным

Россия создает самый мощный в мире ледокольный флот. В ближайшие годы движение судов по Северному морскому пути может перейти на круглогодичный режим, заявил президент России Владимир Путин.
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"Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил", - заявил глава государства на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Президент также подчеркнул, что РГО не прекращало работу даже в условиях пандемии коронавируса. Не прекращались экспедиции и полевые исследования. Члены географического общества участвуют в волонтерском движении и в акциях взаимопомощи, приводит слова президента ТАСС.

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