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У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родилась дочь

14:42
  • среда
  • 14 апреля 2021

О радостном событии рассказал счастливый отец

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали родителями долгожданной дочери. Певица подарила супругу третьего совместного ребенка, малышка родилась в одной из клиник Москвы.
Валерий Меладзе нежно поздравил беременную жену с днем рождения

О прибавлении в семействе Меладзе сообщил во время съемок 1/8 финала КВН. При этом сама Джанабаева не спешит рассказывать поклонникам о дочери, передает "СтарХит".

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поженились в 2014 году, однако роман между ними начался гораздо раньше. Они воспитывают двух сыновей – 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Артисты стараются не выставлять напоказ жизнь детей. До Джанабаевой Меладзе был в браке и Ириной Малухиной, которая родила ему трех дочерей.

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