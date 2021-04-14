У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родилась дочь

О радостном событии рассказал счастливый отец

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали родителями долгожданной дочери. Певица подарила супругу третьего совместного ребенка, малышка родилась в одной из клиник Москвы.

О прибавлении в семействе Меладзе сообщил во время съемок 1/8 финала КВН. При этом сама Джанабаева не спешит рассказывать поклонникам о дочери, передает "СтарХит".

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поженились в 2014 году, однако роман между ними начался гораздо раньше. Они воспитывают двух сыновей – 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Артисты стараются не выставлять напоказ жизнь детей. До Джанабаевой Меладзе был в браке и Ириной Малухиной, которая родила ему трех дочерей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram