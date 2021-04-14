Укрепление традиционных ценностей обсудили в парке "Патриот"

Там прошла встреча Межконфессионального патриотического клуба

80-летие битвы под Москвой и начало контрнаступления советских войск стали главной темой юбилейных мероприятий, которые прошли сегодня в парке "Патриот". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ученики старших классов и студенты вузов, члены поисковых отрядов, ветераны боевых действий и представители духовенства приняли участие в работе Межконфессионального патриотического клуба. Говорили о необходимости сохранения памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей.

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