Укрепление традиционных ценностей обсудили в парке "Патриот"

Там прошла встреча Межконфессионального патриотического клуба
80-летие битвы под Москвой и начало контрнаступления советских войск стали главной темой юбилейных мероприятий, которые прошли сегодня в парке "Патриот". Об этом сообщает "ТВ Центр".
Ученики старших классов и студенты вузов, члены поисковых отрядов, ветераны боевых действий и представители духовенства приняли участие в работе Межконфессионального патриотического клуба. Говорили о необходимости сохранения памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram