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Запад развернул на Украине центры подготовки диверсантов

14:50
  • среда
  • 14 апреля 2021

Готовятся к терактам в России и других странах

Диверсионно-разведывательные формирования обучаются в центрах, созданных на территории Украины при поддержке Запада. Эти подразделения, возможно, будут готовиться к совершению терактов как в России, так и в других странах, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
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"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований", - сказал секретарь Совбеза на совещании по национальной безопасности в Крыму.

По словам Патрушева, украинские спецслужбы уже пытаются организовать теракты и диверсии на территории Крыма. На границе Украины с Россией постоянно устраиваются провокации. Секретарь Совбеза подчеркнул, что Киев проводит агрессивную антироссийскую политику,  пытается создать на полуострове подпольные ячейки запрещенных международных террористических организаций, передает "Интерфакс".

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