Экс-помощник полпреда в УФО получил срок за госизмену

Приговор вынес Московский городской суд

Московский городской суд вынес приговор бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву - его признали виновным в государственной измене. Об этом пишет ТАСС.

Слушалось дело в закрытом режиме, в нем присутствовали материалы под грифом "совершенно секретно".

"Наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", - сообщили в суде.

Прокуратура запрашивала для подсудимого 13 лет лишения свободы. Вину Воробьев признать отказался. Суть обвинений пока не раскрывается.

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