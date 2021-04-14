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Экс-помощник полпреда в УФО получил срок за госизмену

14:49
  • среда
  • 14 апреля 2021

Приговор вынес Московский городской суд

Московский городской суд вынес приговор бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву - его признали виновным в государственной измене. Об этом пишет ТАСС.
Суд отправил под арест обвиненного в госизмене профессора МФТИ

Слушалось дело в закрытом режиме, в нем присутствовали материалы под грифом "совершенно секретно".

"Наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", - сообщили в суде.

Прокуратура запрашивала для подсудимого 13 лет лишения свободы. Вину Воробьев признать отказался. Суть обвинений пока не раскрывается.

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