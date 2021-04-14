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"Угрозы нет": Шепелев рассказал о реакции детей на новорожденного брата

15:39
  • среда
  • 14 апреля 2021

Недавно ведущий снова стал отцом

Дмитрий Шепелев недавно стал отцом во второй раз – возлюбленная телеведущего Екатерина Тулупова подарила ему сына. У влюбленных есть и старшие дети – у Тулуповой дочь Лада, а у Шепелева – сын Платон.
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Ведущий рассказал, что дети по-разному отреагировали на прибавление в семействе. Если Лада мечтала скорее познакомиться с маленьким братиком, то Платон переживал, что все внимание взрослых переключится на младшего ребенка. Шепелев признался, что сын настолько распереживался, что даже не смог сосредоточиться на занятиях.

"День, когда дети впервые увидели малыша, я никогда не забуду. Такое любопытство, такая нежность, добрая радость и, наконец, спокойствие: все дома и "угрозы" оказывается никакой нет. Дети тепло приняли нового ребенка, за что я им очень благодарен", - рассказал телеведущий.

Он добавил, что гордится тем, как старшие дети ведут себя с маленьким братом. А Лада уже успела попросить у родителей еще одного ребенка.

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