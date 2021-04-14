ЦБ оценил риски отключения России от западных платежных систем

Ситуация достаточно спокойная, отмечает регулятор

Первый зампред Цернтробанка Ольга Скоробогатова рассказала журналистам, как регулятор расценивает ситуацию с возможным отключением России от западных платежных систем.

"Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем", - приводит слова Скоробогатовой ТАСС.

Она добавила, что самим системам подобное развитие событий крайне невыгодно, при этом Россия с 2014 года, когда Запад начал вводить санкции из-за Крыма и Украины, создала инфраструктуру для минимизации рисков.

"Для нас крайне важно сохранить условия конкуренции", - подчеркнула Скоробогатова.

Ранее в Кремле допустили, что использование в России платежных систем Visa и MasterCard может быть ограничено. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия многих иностранных государств сегодня носят непредсказуемый характер.

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