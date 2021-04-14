Шойгу рассказал об инциденте с медведем во время маневров ВМФ

Всё закончилось благополучно

В ходе заседания попечительского совета Русского географического общества министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о произошедшем в недавней экспедиции "Умка-2021" курьезном случае - во время учений из-подо льда всплыли одновременно три атомные подводные лодки.

Как уточнил министр, места всплытия субмарин обозначили вешками с небольшими флажками. Внезапно около одной из вешек появился медведь.

"Вынуждены были его отгонять, потому что лодка должна была снизу всплывать, а медведь как раз стоял на этом месте. Они там есть, они чувствуют себя свободно", - цитирует Шойгу РИА "Новости".

В итоге всплытие прошло успешно. Субмарины проломили лед толщиной полтора метра.

Проходит экспедиция в районе архипелага Земля Франца-Иосифа и острова Земля Александры с 20 марта.

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