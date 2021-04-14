Ольга Бузова променяла "ДОМ-2" на КВН

Теперь ее можно увидеть среди членов жюри Клуба веселых и находчивых

Только Ольга Бузова сообщила о своем решении отказаться от работы телеведущей в реалити-шоу "ДОМ-2", как ее пригласили стать одним из членов жюри популярной телевизионной игры КВН.

Девушка призналась, что побывать в зале КВН было ее мечтой с самого детства. Она рассказала, как в детстве была поклонницей программы и регулярно ее смотрела, а в школе обсуждала услышанные шутки с друзьями.

"Но сегодня моя мечта превзошла себя. Я оказалась в жюри КВН. Рядом со мной был Юлий Соломонович Гусман. На сцене по традиции стоял Александр Васильевич Масляков. Когда он вышел на сцену и объявил начало игры, у меня аж мурашки побежали", - написала Бузова в Instagram.

Поклонники поддержали звезду и поздравили с исполнением мечты. "Мечты сбываются. Поздравляю!"; "Ты молодец"; "Оля! Это космос! Мечты сбываются!"; "Ну лучшая просто", - написали в комментариях.

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