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Путин отметил роль ленд-лиза в победе над нацистской Германией

15:17
  • среда
  • 14 апреля 2021

В тот период отношения между СССР и США носили и стратегический, и коммерческий характер

В ходе заседания попечительского совета Русского географического общества президент России Владимир Путин заявил, что существенную роль в победе СССР над нацизмом сыграли поставки из Соединенных Штатов по ленд-лизу.
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"Вообще, поставки по ленд-лизу и открытие потом второго фронта сыграли существенную роль в деле победы над общим противником, общим врагом - нацизмом", - приводит слова главы государства "Интерфакс".

Вместе с тем президент обратил внимание и на тот факт, что эти поставки не были безвозмездными. Рассчитаться за них Россия должна была до 2030 года, но в итоге успела закрыть долги в 2006-м. Те отношения между государствами, заметил Путин, носили и стратегический, и коммерческий характер.

Как напомнил российский лидер, поставки по ленд-лизу покрывали потребность в тушенке восточного фронта на 80%, также важнейшее значение имели поставки металла и боевой техники.

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