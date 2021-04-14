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Путин озвучит послание Федеральному собранию в Манеже

15:28
  • среда
  • 14 апреля 2021

Информацию подтвердили в Кремле

Послание президента России Федеральному собранию будет озвучено в "Манеже". Информацию подтвердили в Кремле.
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"Послание пройдет в Манеже", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин объявил о том, что Владимир Путин выступит с посланием в центральном выставочном зале "Манеж". Яцкин также напомнил сенаторам, что перед мероприятием они должны трижды сдать тест на COVID-19. Такую же процедуру предстоит пройти журналистам, передает "Интерфакс".

Дмитрий Песков на днях сообщил, что в подготовке послания президента участвуют разные экспертные подразделения. Представитель Кремля напомнил, что темы, которые затронет президент, по традиции не анонсируют – однако намекнул, что россиян ждет много неожиданных новостей.

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