Путин заявил о хорошем иммунном ответе после прививки от COVID-19

Президент рассказал, как себя чувствует после второго укола вакцины

Второй укол прививки от коронавирусной инфекции президент перенес хорошо, никаких побочных эффектов не наблюдалось. Об этом рассказал сам Владимир Путин.

По словам российского лидера, у него есть хороший иммунный ответ уже после первого введения вакцины. "Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра позанимался спортом", - приводит слова Путина РИА Новости.

14 апреля стало известно, что президент получил второй укол двухфазной прививки от коронавируса. Первым компонентом вакцины Путин вакцинировался 23 марта. Российский лидер не стал сообщать название вакцины, которой привился.

На текущий момент в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19: это "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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