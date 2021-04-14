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Медведев заявил о возможных хакерских атаках на ресурсы ЦИК

15:35
  • среда
  • 14 апреля 2021

Фиксируются попытки дискредитации выборов в Госдуму

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в совещании о мерах обеспечения безопасности на выборах в Государственную думу.
В Совфеде обсудили вмешательство Запада в дела России перед выборами

"Нельзя исключать различные хакерские атаки для того, чтобы повлиять на результаты голосования", - приводит сделанное Медведевым заявление ТАСС.

Зампред СБ также выступил с предложением об активизации работы по борьбе с экстремизмом в преддверии выборов. Попытки их дискредитации, подчеркнул Медведев, уже фиксируются.

Сами выборы, добавил он, должны быть конкурентными и открытыми, результат же должен зависеть исключительно от волеизъявления граждан.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборные кампании различного уровня - в том числе выборы депутатов Государственной думы.

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