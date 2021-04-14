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Козловский объявил о расставании с Зуевой

15:52
  • среда
  • 14 апреля 2021

У пары есть годовалая дочь

Актер Данила Козловский сообщил, что расстался со своей гражданской женой актрисой Ольгой Зуевой. Он признался, что не хочет рассказывать подробно о причинах разрыва.

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"Это глубоко наше, я не готов говорить почему, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле. Так, как она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше я ничего говорить не буду", - заявил Козловский.

У пары есть годовалая дочь, которая живет в США. Актер признался, что тяжело переносит разлуку с ребенком и очень скучает по дочери, а потому старается навещать ее как можно чаще. По словам Козловского, раньше он не мог и представить, что способен на такую сильную любовь.

Артист добавил, что благодарен Зуевой, которая не мешает ему общаться с ребенком и не проецирует на дочь их отношения.

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