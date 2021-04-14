Елена Зяббарова отметила рост поступлений в столичный бюджет от IT-предприятий

IT-сектор столицы - один из самых привлекательных для инвестиций

Объем поступлений в бюджет Москвы от предприятий IT-отрасли за январь-февраль 2021 года вырос на 11,2% и превысил 20 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава Департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

В целом за прошлый год поступления от предприятий отрасли в бюджет Москвы увеличились на 12,2% - до 157,9 миллиарда рублей по сравнению с 2019 годом. Зяббарова подчеркнула, что правительство Москвы проводит последовательную политику по развитию городской цифровой среды, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса предприятиями IT-индустрии.

"Активное развитие цифровых технологий и их применение в социальной сфере, управлении городским хозяйством становится одним из главных конкурентных преимуществ Москвы. На сегодняшний день столичный IT-сектор - один из самых привлекательных для инвестиций. В 2020 году в отрасль привлечено 360,1 млрд руб. или 13,3% от общего объема инвестиций в основной капитал в Москве", - сказала Зяббарова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram