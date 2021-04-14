ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро

15:47
  • среда
  • 14 апреля 2021

Перед турниром команда сыграет две товарищеские встречи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что команда начнет процесс подготовки к чемпионату Европы 20 мая, передает ТАСС.

Восемь городов решили допустить зрителей на матчи ЧЕ по футболу
Главный тренер сборной России по футболу привился от коронавируса

"Наши менеджеры находятся в тесном контакте с УЕФА, если получим какие-либо новые вводные, будем оперативно реагировать и вносить изменения в план подготовки", - уточнил специалист.

Перед первенством национальная сборная проведет два товарищеских матча. 1 июня подопечные Черчесова сыграют с поляками, 5 июня - против сборной Болгарии.

Изначально чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции его отложили на год. При этом название Евро-2020 было сохранено.

Состоится турнир в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах. Соперниками России в группе B будут Бельгия, Финляндия и Дания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Станислав Черчесов (по центру)
Станислав Черчесов (по центру)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.