Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро

Перед турниром команда сыграет две товарищеские встречи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что команда начнет процесс подготовки к чемпионату Европы 20 мая, передает ТАСС.

"Наши менеджеры находятся в тесном контакте с УЕФА, если получим какие-либо новые вводные, будем оперативно реагировать и вносить изменения в план подготовки", - уточнил специалист.

Перед первенством национальная сборная проведет два товарищеских матча. 1 июня подопечные Черчесова сыграют с поляками, 5 июня - против сборной Болгарии.

Изначально чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции его отложили на год. При этом название Евро-2020 было сохранено.

Состоится турнир в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах. Соперниками России в группе B будут Бельгия, Финляндия и Дания.

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