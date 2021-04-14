"Чтобы я встречалась с актером? Не дай Бог": Карпович о романах с коллегами

Актриса подозревают в романе с Павлом Прилучным

Актриса Мирослава Карпович призналась, что никогда не мечтала о романе с актером. По ее словам, будучи студенткой театрального вуза, она не рассматривала актеров как подходящих партнеров для отношений.

Карпович вспомнила, что познакомилась с Павлом Прилучным во время съемок "Папиных дочек". Актер снимался в сериале "Закрытая школа", и павильоны располагались рядом. Однако тогда девушка даже и не думала о романе с коллегами.

"Я мужчин-актеров никак не воспринимала. Я была студенткой театрального вуза, и все мы, когда учились, то думали: "Чтобы я встречалась с актером? Не дай Бог. Это мужчины, которые щипают себе брови, смотрят на свои кубики пресса", - заявила актриса в интервью на "Русском Радио".

Но спустя годы звезда поменяла свое мнение. Сейчас 35-летняя Карпович считает, что любящая женщина принимает партнера таким какой он есть, независимо от рода его деятельности.

Слухи о тайном романе Карпович и Прилучного появились прошлой весной – тогда поклонники актера предположили, что причиной развода Прилучного и Агаты Муцениеце стала звезда "Папиных дочек".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram