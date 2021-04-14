Россиянам объяснили, как сдать билеты на рейс в Турцию

Их можно вернуть или перебронировать

Российским туристам, которые приобрели билеты в Турцию, предложили три варианта действий. Выбирать из этих вариантов надо после оценки ситуации, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"У туристов есть три варианта действий. Первый - это вынужденный возврат в случае отмены рейса, его авиакомпании делают без штрафов по любым типам тарифов. Второй - перебронирование без доплат на любые другие даты в рамках действующего расписания, включая даты после 1 июня", - цитирует Горина "Интерфакс".

Вице-президент АТОР отметил, что есть и третий вариант: перебронироваться на специальные вывозные рейсы, которые организовали несколько компаний, включая "Аэрофлот". Ими смогут воспользоваться пассажиры с билетами Стамбул-Москва и Анталья-Москва. Ранее стало известно, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня.

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