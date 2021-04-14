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Армения закупит у России миллион доз "Спутника V"

15:58
  • среда
  • 14 апреля 2021

Страны достигли договоренности на высоком уровне

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила о договоренности с российскими властями о приобретении разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V".
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"Есть договоренность на высоком уровне о приобретении 1 миллиона доз вакцины "Спутник V" из России", - цитирует слова министра ТАСС.

Аванесян добавила, что до конца года планируется привить 20% населения республики.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что совсем скоро производство препарата начнется в Сербии и Иране, а в ближайшие месяцы - в Италии.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Как показали результаты третьей фазы клинических исследований, ее эффективность составляет 91,6%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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