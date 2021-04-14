Посла США пригласили к помощнику Путина

С чем это связано?

В Кремле изучают предложение Вашингтона о личной встрече президентов России и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, о времени встречи пока говорить рано, как и о месте её проведения. Американцы во вторник предложили очный саммит лидеров в третьей стране. И в качестве нейтральной площадки себя уже предложили Финляндия и Чехия. И хотя о деталях повестки встречи лидеров в Кремле говорить пока тоже считают преждевременным, но сам шаг Вашингтона в сторону диалога оценили позитивно.

После звонка Байдена Путину рубль резко укрепился к доллару: инвесторы выразили надежду на снижение напряженности между Россией и США. И это, пожалуй, единственный внятный итог телефонного разговора. В остальном же ясности пока никакой. Белый дом продолжает обвинять Москву в кибератаках и вмешательстве в выборы. А женщина-мем Джейн Псаки и вовсе говорит о новых санкциях. Такое вот американское зазеркалье - будто и не выражал Байден в беседе с Путиным никакого намерения наладить отношения.

Американского посла Джона Салливана тут же вызвали на ковер к помощнику президента Юрию Ушакову и предупредили: Москва ответит на любые недружественные шаги со стороны Вашингтона. Подумать американцам есть о чем. Взять хотя бы одну из самых жестких их угроз - отключение нашей страны от международной платежной системы SWIFT.

По сути, Джо Байден сам загнал себя в политический тупик. Сначала назвал Владимира Путина "убийцей", проигнорировал предложение российского лидера побеседовать в прямом эфире, а теперь фактически сам пришел ровно к тому же - пригласил встретиться в третьей стране. Выглядит поведение американского лидера, мягко говоря, не логично. Но худой мир, как известно, все же лучше доброй ссоры.

Подробнее – в репортаже Ольги Оксенич

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram