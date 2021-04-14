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МИД выразил озабоченность возможной эскалацией в Афганистане

16:19
  • среда
  • 14 апреля 2021

Прямые межафганские переговоры под угрозой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва озабочена возможной эскалацией вооруженного конфликта в Афганистане.
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"Анонсированное США намерение вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года является очевидным нарушением американо-талибского соглашения", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

Как напомнила Захарова, документ предусматривает вывод американских войск до 1 мая 2021 года. Подобная ситуация, добавила представитель МИД, чревата подрывом усилий по началу прямых межафганских переговоров.

Ранее в администрации Соединенных Штатов сообщили, что президент страны Джо Байден намерен вывести войска из Афганистана до 11 сентября, а начнется процедура до 1 мая. В Белом доме при этом допустили, что процесс может завершиться и раньше намеченного срока.

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