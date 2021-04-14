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Володин оценил реализацию послания президента 2020 года

16:31
  • среда
  • 14 апреля 2021

Осталось принять два законопроекта

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил у себя в Telegram, что если нижней палате парламента удастся принять еще два законопроекта, прошлогоднее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет выполнено на 100%.
Путин обсудил с правительством реализацию посланий Федеральному собранию

Володин уточнил, что речь идет о законах о персональных данных и бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Они оба приняты пока лишь в первом чтении.

"С принятием этих двух законов мы завершим работу над посланием президента Федеральному собранию 2020 года" - написал спикер Госдумы.

Послание 2021 года состоится 21 апреля в очном режиме в "Манеже". Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в подготовке участвуют разные экспертные подразделения, но конкретные темы заранее анонсированы не будут.

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