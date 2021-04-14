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Роспотребнадзор обновил правила для прибывающих в Россию

16:45
  • среда
  • 14 апреля 2021

Тест на ковид сдавать будут не только те, кто прилетел на самолете

Роспотребнадзор сообщил у себя на официальном сайте об изменениях в правилах для тех, кто въезжает на территорию России.
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Так, с 15 апреля тест на коронавирусную инфекцию должны сдавать прибывающие любым видом транспорта. Ранее эта норма распространялась только на самолеты.

Тестирование, уточнили в ведомстве, необходимо пройти в течение трех календарных дней. До получения результатов следует соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. Данные теста должны быть размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во многих странах Евросоюза, а также на Африканском континенте и в Азии. "Стабилизации в мире пока не наблюдаем", - добавила она.

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