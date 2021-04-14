"Иронию судьбы" переснимут с голливудскими актерами

Съемки стартуют уже летом
В Соединенных Штатах снимут англоязычную версию советского хита Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип".
Режиссерское кресло займет Марюс Вайсберг - автор комедий "Любовь в большом городе", "Бабушка легкого поведения" и "Гитлер капут!".
Участие в проекте, получившем название About Fate, примут голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Съемки начнутся летом 2021 года в Бостоне.
Сам Вайсберг отметил, что "рад сделать советское культурное наследие достоянием всего мира", а сценарий он назвал "блестящим".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram