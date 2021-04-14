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"Иронию судьбы" переснимут с голливудскими актерами

17:06
  • среда
  • 14 апреля 2021

Съемки стартуют уже летом

В Соединенных Штатах снимут англоязычную версию советского хита Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип".

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Режиссерское кресло займет Марюс Вайсберг - автор комедий "Любовь в большом городе", "Бабушка легкого поведения" и "Гитлер капут!".

Участие в проекте, получившем название About Fate, примут голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Съемки начнутся летом 2021 года в Бостоне.

Сам Вайсберг отметил, что "рад сделать советское культурное наследие достоянием всего мира", а сценарий он назвал "блестящим".

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Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
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