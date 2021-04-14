Случаев тромбоза после применения "Спутника V" не зафиксировано

Разработка центра имени Гамалеи доказала свою безопасность

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила журналистам, что не было зафиксировано ни одного случая тромбоза, развившегося на фоне вакцинации разработанным в центре имени Гамалеи препаратом для профилактики коронавируса "Спутник V".

Отсутствие подобных побочных эффектов, уточнила Самойлова, подтверждает министерство здравоохранения Аргентины.

По словам руководителя Росздравнадзора, фактором риска развития тромбозов является попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК. Многостадийная очистка "Спутника V" исключает такую вероятность, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что тромбоз проявился у нескольких десятков людей, привившихся вакцинами американской компании Johnson & Johnson и британско-шведской компании AstraZeneca. Ряд стран отказался использовать эти препараты до итогов дополнительных тестов.

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