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Случаев тромбоза после применения "Спутника V" не зафиксировано

17:13
  • среда
  • 14 апреля 2021

Разработка центра имени Гамалеи доказала свою безопасность

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила журналистам, что не было зафиксировано ни одного случая тромбоза, развившегося на фоне вакцинации разработанным в центре имени Гамалеи препаратом для профилактики коронавируса "Спутник V".
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Отсутствие подобных побочных эффектов, уточнила Самойлова, подтверждает министерство здравоохранения Аргентины.

По словам руководителя Росздравнадзора, фактором риска развития тромбозов является попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК. Многостадийная очистка "Спутника V" исключает такую вероятность, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что тромбоз проявился у нескольких десятков людей, привившихся вакцинами американской компании Johnson & Johnson и британско-шведской компании AstraZeneca. Ряд стран отказался использовать эти препараты до итогов дополнительных тестов.

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