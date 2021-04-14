Глава ВОЗ призвал усилить борьбу с диабетом

Доступность лекарств должна быть расширена
Всемирная организация здравоохранения распространила заявление своего генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса о необходимости усилить борьбу с диабетом.
"Число людей с диабетом выросло в четыре раза за последние 40 лет, и это единственная из неинфекционных болезней, при которой риск ранней смерти скорее усиливается, а не снижается", - приводит слова Гебрейесуса ТАСС.
Он уточнил, что ВОЗ создала новую инициативу - Глобальный договор по диабету. Он призван содействовать повышению доступности лекарств.
Одним из ключевых направлений работы, согласно оценке организации, является расширение доступа к инсулину, а также диагностическим средствам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram