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Глава ВОЗ призвал усилить борьбу с диабетом

17:28
  • среда
  • 14 апреля 2021

Доступность лекарств должна быть расширена

Всемирная организация здравоохранения распространила заявление своего генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса о необходимости усилить борьбу с диабетом.

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"Число людей с диабетом выросло в четыре раза за последние 40 лет, и это единственная из неинфекционных болезней, при которой риск ранней смерти скорее усиливается, а не снижается", - приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

Он уточнил, что ВОЗ создала новую инициативу - Глобальный договор по диабету. Он призван содействовать повышению доступности лекарств.

Одним из ключевых направлений работы, согласно оценке организации, является расширение доступа к инсулину, а также диагностическим средствам.

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