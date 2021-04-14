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Дополнительные "Сапсаны" запустят между Москвой и Петербургом на майские праздники

17:42
  • среда
  • 14 апреля 2021

Высокоскоростные поезда совершат максимально возможное число рейсов в сутки

Между столицей и Санкт-Петербургом в период майских праздников будут курсировать дополнительные высокоскоростные поезда "Сапсан". Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на РЖД.

"30 апреля, 3 и 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные "Сапсаны", - говорится в сообщении.

Отметим, что в конце апреля Москву и Минск свяжет скоростная "Ласточка". Две пары составов будут отправляться по зеркальному расписанию. Время в пути составит около семи часов.

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