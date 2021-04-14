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МВФ назвал отличным управление российской экономикой в пандемию

17:51
  • среда
  • 14 апреля 2021

Фонд прогнозирует рост ВВП страны

Директор европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер положительно оценил усилия российских властей по управлению экономикой страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
Эксперты спрогнозировали будущее российской экономики

"Что мы в целом видим по России, так это отличное экономическое управление, поддержание макроэкономической стабильности в кризис", - приводит слова Каммера ТАСС.

Он также высказался по поводу инфляции в России. По его словам, временные негативные факторы сойдут на нет, на глобальный прогноз по российскому росту они не повлияют.

В 2021 году фонд прогнозирует рост ВВП России на 3,8%. Инфляция в среднем за год составит 4,5%.

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