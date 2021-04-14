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Пашинян уточнил, когда уйдет в отставку

18:03
  • среда
  • 14 апреля 2021

Парламент республики будет распущен

Премьер Армении Никол Пашинян подаст в отставку в последней декаде апреля, об этом сам политик сообщил в ходе правительственного часа в парламенте, передает РИА "Новости".
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"После этого для соблюдения необходимых процедур на седьмой день состоятся выборы премьер-министра", - добавил Пашинян.

Действующий премьер уточнил также, что его кандидатуру выдвинет фракция "Мой шаг". Все это необходимо для формального соблюдения механизма.

Ранее Пашинян анонсировал на 20 июня проведение внеочередных парламентских выборов. До этой даты действующий парламент в соответствии с процедурой будет распущен.

Прежде в Ереване проходили многотысячные митинги с требованием отставки Пашиняна, которого оппозиция обвиняла в сдаче позиций в Нагорном Карабахе. Премьер в итоге частично уступил протестующим.

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