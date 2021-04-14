ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин наградил орденами Мужества тушивших "Невскую мануфактуру" пожарных

18:16
  • среда
  • 14 апреля 2021

Площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров

На сайте Кремля опубликовали указ президента России Владимира Путина о награждении участвовавших в тушении пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге сотрудников федеральной противопожарной службы орденами Мужества.
Поджог мог стать причиной пожара на "Невской мануфактуре"

Как отмечено в тексте указа, работать людям пришлось в экстремальных условиях. Награждены: Илья Белецкий, Константин Старцев (оба - посмертно), Антон Соколов, Борис Старковский.

Белецкий погиб при ликвидации ЧП на "Невской мануфактуре", Соколов и Старковский там пострадали, Старцев погиб при тушении пожара в Асбесте Свердловской области.

Инцидент произошел 12 апреля. На пике площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров, кровля здания обрушилась.

Возбуждено два уголовных дела, гендиректор мануфактуры и его заместитель задержаны. СМИ писали, что правоохранительные органы рассматривают в качестве одной из версий причин случившегося поджог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Тушение фабрики "Невская мануфактура"
Тушение фабрики "Невская мануфактура"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.