Путин наградил орденами Мужества тушивших "Невскую мануфактуру" пожарных

Площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров

На сайте Кремля опубликовали указ президента России Владимира Путина о награждении участвовавших в тушении пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге сотрудников федеральной противопожарной службы орденами Мужества.

Как отмечено в тексте указа, работать людям пришлось в экстремальных условиях. Награждены: Илья Белецкий, Константин Старцев (оба - посмертно), Антон Соколов, Борис Старковский.

Белецкий погиб при ликвидации ЧП на "Невской мануфактуре", Соколов и Старковский там пострадали, Старцев погиб при тушении пожара в Асбесте Свердловской области.

Инцидент произошел 12 апреля. На пике площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров, кровля здания обрушилась.

Возбуждено два уголовных дела, гендиректор мануфактуры и его заместитель задержаны. СМИ писали, что правоохранительные органы рассматривают в качестве одной из версий причин случившегося поджог.

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