В Ленинградском зоопарке умерла одна из старейших белых медведиц

Усладе было 33 года

Ленинградский зоопарк сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" о смерти белой медведицы Услады, которой было 33 года.

"Услада была одной из старейших белых медведей в мире", - сказано в сообщении. Там добавили: средняя продолжительность жизни этих хищников в зоопарках - около 25 лет.

В Ленинградском зоопарке Услада прожила почти 28 лет. Родилась она в Казанском зооботаническом саду, сама родила 16 медвежат.

Представители учреждения подчеркнули, что до последних дней медведица оставалась активной, "сохранила свою красоту и интеллект". Усладу называют "настоящим символом Ленинградского зоопарка".

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