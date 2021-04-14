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Лавров обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию в Донбассе

18:51
  • среда
  • 14 апреля 2021

Москва выражает обеспокоенность эскалацией конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своей шведской коллегой Анн Линде - действующим председателем ОБСЕ.

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"Основное внимание было уделено ситуации на юго-востоке Украины. С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там уточнили, что кризис оказался вызван переброской Киевом вооружений к линии соприкосновения, ВСУ при этом ведут регулярные обстрелы пригородов Донецка и Луганска.

Москва призывает Швецию предпринять усилия, чтобы добиться от Киева выполнения обязательств. При этом Лавров подчеркнул, что необходимо активизировать шаги по непредвзятому отслеживанию обстановки.

Ситуация в регионе обострилась в феврале 2021 года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.

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