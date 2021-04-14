В Кремле прокомментировали перспективу новых санкций США

Вашингтон далеко не всегда отличается последовательной политикой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу высказался о возможности введения Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы.

"Тогда в меньшей степени слова будут коррелировать с делом", - сказал кремлевский спикер.

Он также сообщил, что в ходе состоявшегося во вторник разговора между Владимиром Путиным и Джо Байденом затрагивалась тема эскалации на юго-востоке Украины и российский лидер "дал разъяснение того, что происходит".

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Байден во время беседы выразил заинтересованность в нормализации российско-американских отношений, а также предложил Путину встретиться лично в третьей стране. СМИ в качестве возможных площадок называют Финляндию и Австрию.

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