Мишустин осмотрел крепость "Нарын-Кала" в Дербенте

Премьер находится с рабочим визитом в Дагестане

Михаил Мишустин провел сегодняшний день в Дагестане. В ходе встречи с исполняющим обязанности главы региона Сергеем Маликовым глава правительства обсудил проект стратегии социально-экономического развития республики, передает "ТВ Центр".

Премьер также осмотрел строящийся терминал аэропорта Махачкалы и поручил включить реконструкцию воздушной гавани Дагестана в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Из Махачкалы глава правительства отправился в Каспийск, где пообщался с многодетными матерями и проинспектировал строительство нового детского сада.

В Дербенте Михаилу Мишустину провели экскурсию по крепости "Нарын-Кала" и ознакомили с планом развития города. Глава кабинета министров отметил, что очень важно сохранить историческое и культурное наследие древнего города. Оценив масштабы инвестиций, которые планируется выделить на развитие Дербента, Мишустин подчеркнул, что эти средства должны быть под общественным контролем.

"Очень важно, чтобы был общественный контроль, чтобы, как говорил президент, мнение, которое есть у людей, учитывалось в принятии всех решений, управленческих решений и очень важно, чтобы ни копейки не ушло, простите за такое слово, налево, чтобы не разбазарили те средства, которые по крупицам соберут инвесторы и те, кто хочет город этот сделать еще прекраснее. Вот этот общественный контроль я хочу, чтобы вы обязательно сделали", - отметил Мишустин.

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