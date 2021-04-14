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Кириенко дал старт международному направлению конкурса "Лидеры России"

22:39
  • среда
  • 14 апреля 2021

Это отличная возможность продемонстрировать свои таланты и способности

В среду в Москве был дан старт новому - международному направлению конкурса "Лидеры России". Об этом объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает "ТВ Центр".

Организаторы проекта ставят несколько задач: поддержать соотечественников, проживающих за границей, привлечь в нашу страну высококвалифицированные кадры со всего мира, а также показать открытость и преимущества России людям в других странах.

Кириенко напомнил, что на встрече Владимира Путина с победителями конкурса одна из участниц предложила сделать отдельное направление для соотечественников за рубежом и иностранцев - студентов российских вузов. И президент эту идею поддержал.

Сергей Кириенко и обратившийся по видеосвязи к иностранным участникам конкурса глава российского МИД Сергей Лавров отметили, что конкурс "Лидеры России" становится всё более популярным.

"Порядка 80 процентов объясняют свое желание принять участие в таких конкурсах, потому что они считают, что это для них единственная честная возможность реализовать себя, получить возможность саморазвития, карьерного роста, не связанного с блатом, связями, возможностью наличия денег у родителей, а только своими собственными способностями, профессионализмом, трудолюбием – по-честному, что называется", - отметил Кириенко.

"Это отличная возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности. Хороший шанс для студентов, которые прошли обучение в российских вузах и хотели бы продолжить трудовую деятельность в нашей стране. Уверен, что интересен конкурс и для наших зарубежных соотечественников, желающих получить привлекательные предложения о работе в России", - сказал Лавров.

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