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Мастерство и слаженность: как прошла репетиция Парада Победы в Подмосковье

22:43
  • среда
  • 14 апреля 2021

До 9 мая остается меньше месяца

На подмосковном полигоне Алабино прошла совместная репетиция Парада Победы пеших и механизированных расчетов, а также авиации. Четкий шаг, слаженность, идеальная точность. До важной даты остается меньше месяца. 9 мая по Красной площади строевым маршем пройдут более 12 с половиной тысяч военнослужащих всех родов войск, а также свыше 190 единиц вооружения и техники. А в авиационной части по числу годовщины пролетят 76 самолётов и вертолётов.

Т-34 - легенда Великой Отечественной. Сейчас это уже историческая машина. Но, на самом деле, эти танки всё ещё боевые.  Совсем рядом к общей репетиции готовятся парадные расчеты. У военных нет предела совершенству.

Уже на сводной тренировке - всё так, как и будет 9 мая в Москве. Старт ровно в десять. Проезд командующего парадом на отполированном до блеска "Аурусе", кабриолеты в этом году впервые принимают участие в репетиции. Есть пауза под выступление президента. И, конечно, торжественный выход знамённой группы с тренировочным знаменем Победы. 

В Параде принимает участие более 12 тысяч человек. Большая часть в составе пеших парадных расчетов. И нужно добиться, чтобы все, как один, чеканили шаг и держали строй. На репетиции бойцы выкладываются, чтобы на Красной площади всё прошло идеально.

Всего 384 шага они пройдут строем на Параде - и ради этого десятки тысяч шагов делаются на тренировках. Отработке помогают красные повязки на руках с номерами. Так каждая шеренга на виду. И пока лучше всех маршируют девушки.

Мастерство маневрирования проявляют экипажи военной техники. На Параде проедут почти 200 машин. Это и новейшие танки Т-14 "Армата", и новые бронеавтомобили "Тайфун", и известные на весь мир ракетные комплексы С-400. В это время в Кубинке уже взлетает авиация.

Минимальная высота - 180 метров. И при этом в небе лётчики показывают фигуры высшего пилотажа. Бриллианты парада - авиационные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Кстати, все ждут на 9 мая тёплой погоды, во время этой репетиции температура на солнце доходила до плюс 20. Но для низколетящих самолётов это, скорее, минус.

В Параде 9 мая примут участие 76 самолетов и вертолетов. По количеству лет со дня Победы.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр", Московская область.

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Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
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