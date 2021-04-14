Мастерство и слаженность: как прошла репетиция Парада Победы в Подмосковье

До 9 мая остается меньше месяца

На подмосковном полигоне Алабино прошла совместная репетиция Парада Победы пеших и механизированных расчетов, а также авиации. Четкий шаг, слаженность, идеальная точность. До важной даты остается меньше месяца. 9 мая по Красной площади строевым маршем пройдут более 12 с половиной тысяч военнослужащих всех родов войск, а также свыше 190 единиц вооружения и техники. А в авиационной части по числу годовщины пролетят 76 самолётов и вертолётов.

Т-34 - легенда Великой Отечественной. Сейчас это уже историческая машина. Но, на самом деле, эти танки всё ещё боевые. Совсем рядом к общей репетиции готовятся парадные расчеты. У военных нет предела совершенству.

Уже на сводной тренировке - всё так, как и будет 9 мая в Москве. Старт ровно в десять. Проезд командующего парадом на отполированном до блеска "Аурусе", кабриолеты в этом году впервые принимают участие в репетиции. Есть пауза под выступление президента. И, конечно, торжественный выход знамённой группы с тренировочным знаменем Победы.

В Параде принимает участие более 12 тысяч человек. Большая часть в составе пеших парадных расчетов. И нужно добиться, чтобы все, как один, чеканили шаг и держали строй. На репетиции бойцы выкладываются, чтобы на Красной площади всё прошло идеально.

Всего 384 шага они пройдут строем на Параде - и ради этого десятки тысяч шагов делаются на тренировках. Отработке помогают красные повязки на руках с номерами. Так каждая шеренга на виду. И пока лучше всех маршируют девушки.

Мастерство маневрирования проявляют экипажи военной техники. На Параде проедут почти 200 машин. Это и новейшие танки Т-14 "Армата", и новые бронеавтомобили "Тайфун", и известные на весь мир ракетные комплексы С-400. В это время в Кубинке уже взлетает авиация.

Минимальная высота - 180 метров. И при этом в небе лётчики показывают фигуры высшего пилотажа. Бриллианты парада - авиационные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Кстати, все ждут на 9 мая тёплой погоды, во время этой репетиции температура на солнце доходила до плюс 20. Но для низколетящих самолётов это, скорее, минус.

В Параде 9 мая примут участие 76 самолетов и вертолетов. По количеству лет со дня Победы.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр", Московская область.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram