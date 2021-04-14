Росстат назвал число бедных россиян

Цифры лучше, чем год назад

По итогам 2020 года в России проживает 17,8 миллиона граждан с доходами ниже прожиточного минимума - 12,1% от общего населения страны, сообщил Росстат.

"Это на 0,2 п. п. или на 300 тысяч человек меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год", - сказано в сообщении ведомства.

Там также уточняется, что в четвертом квартале 2020 года число бедных снизилось - это связывают с реализацией программ социальной поддержки незащищенных слоев населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для преодоления бедности в стране есть препятствующие факторы. "Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться", - добавил кремлевский спикер.

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