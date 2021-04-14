Солист "Иванушек" Кирилл Андреев скоро станет дедушкой

У Кирилла Андреева-младшего и Аделины ожидается прибавление

Участник популярной в 1990-х годах группы "Иванушки International" Кирилл Андреев скоро станет дедушкой. Радостной новостью поделилась в Instagram супруга Кирилла Андреева-младшего Аделина.

"Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел", - подписала пост девушка.

Поклонники принялись поздравлять будущего папу и маму с предстоящим прибавлением. "Аделина, счастья вам, дорогая", "Какое чудесное ожидание!", - пишут пользователи.

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