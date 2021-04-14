В России заочно осудили украинского пранкера

Он получил шесть лет колонии

Известный в интернете под псевдонимом Евгений Вольнов пранкер из Украины (настоящее имя - Никита Кувиков) заочно приговорен в России к шести годам колонии, сообщает Следственный комитет. Его признали виновным в оправдании и пропаганде терроризма.

Следствие установило, что в ноябре 2018 года Кувиков публично заявил о том, что считает практики террористов правильными и заслуживающими поддержки. Произошло это после теракта в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области.

Заочно арестован Кувиков был в октябре 2019 года. Он находится в розыске.

Теракт в здании УФСБ Архангельской области произошел 31 октября 2018 года. В результате подрыва самодельной бомбы погиб террорист, трое сотрудников спецслужбы получили ранения.

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