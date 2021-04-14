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Глава ЦРУ заявил о "вторжении" России на территорию Украины

20:09
  • среда
  • 14 апреля 2021

По словам Уильяма Бернса, всё очень серьёзно

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Россия сосредотачивает свои силы на границе с Украиной.
Москва обеспечит безопасность своих граждан в случае обострения на Украине

"Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного военного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и наши союзники", - приводит слова Бернса ТАСС.

Он добавил, что в ходе состоявшегося во вторник разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Джо Байден "очень ясно заявил о серьезной обеспокоенности США".

Ситуация в Донбассе обострилась в конце февраля, фиксировались перестрелки с использованием минометов и гранатометов. Путин 30 марта в формате видеоконференции провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эмманюэлем Макроном, выразив обеспокоенность обстановкой в Донбассе.

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