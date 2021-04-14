В Белом доме оценили разговор Путина и Байдена

Вашингтон не отказывается от идеи личной встречи президентов
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе традиционного брифинга с журналистами рассказала, как в администрации президента Соединенных Штатов оценивают состоявшийся во вторник разговор Джо Байдена с Владимиром Путиным. Инициатором беседы был Вашингтон.
"Я скажу, что президент Байден вчера провел конструктивный звонок", - приводит слова Псаки ТАСС.
Она добавила, что США хотят стабилизировать отношения с Россией. Как добавила пресс-секретарь, проведение саммита предоставило бы такую возможность.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Байден во время беседы выразил заинтересованность в нормализации российско-американских отношений, а также предложил Путину встретиться лично в третьей стране.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram