В Белом доме оценили разговор Путина и Байдена

Вашингтон не отказывается от идеи личной встречи президентов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе традиционного брифинга с журналистами рассказала, как в администрации президента Соединенных Штатов оценивают состоявшийся во вторник разговор Джо Байдена с Владимиром Путиным. Инициатором беседы был Вашингтон.

"Я скажу, что президент Байден вчера провел конструктивный звонок", - приводит слова Псаки ТАСС.

Она добавила, что США хотят стабилизировать отношения с Россией. Как добавила пресс-секретарь, проведение саммита предоставило бы такую возможность.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Байден во время беседы выразил заинтересованность в нормализации российско-американских отношений, а также предложил Путину встретиться лично в третьей стране.

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