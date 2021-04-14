В Японии кошка стала начальником полиции

Она помогла спасти человека

Как сообщил в среду телеканал NHK, живущую в Японии кошку по кличке Коко назначили руководителем отделения полиции в префектуре Тояма.

Предыстория следующая: в прошлом году мужчина упал в сточный ров, Коко помогла его спасти. Кошка села рядом и, не отрываясь, смотрела в воду. Хозяйка решила выяснить, чем вызвано странное поведение животного, и, подойдя к ней, заметила упавшего мужчину.

Уточняется, что начальником полиции Коко пробыла один день. Ей вручили грамоту и выдали форменную одежду - в том числе фуражку. За день на службе кошка даже подписала декларацию - она оставила на бумаге отпечаток лапы, которую предварительно обмакнули в тушь.

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