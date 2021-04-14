В Японии кошка стала начальником полиции

Она помогла спасти человека
Как сообщил в среду телеканал NHK, живущую в Японии кошку по кличке Коко назначили руководителем отделения полиции в префектуре Тояма.
Предыстория следующая: в прошлом году мужчина упал в сточный ров, Коко помогла его спасти. Кошка села рядом и, не отрываясь, смотрела в воду. Хозяйка решила выяснить, чем вызвано странное поведение животного, и, подойдя к ней, заметила упавшего мужчину.
Уточняется, что начальником полиции Коко пробыла один день. Ей вручили грамоту и выдали форменную одежду - в том числе фуражку. За день на службе кошка даже подписала декларацию - она оставила на бумаге отпечаток лапы, которую предварительно обмакнули в тушь.
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去年、富山市内の用水路で倒れていた高齢の男性に気付き、救助につなげたとして警察から表彰された猫が、春の全国交通安全運動に合わせて一日警察署長に任命されました。https://t.co/VLGh1UgDE3#nhk_video pic.twitter.com/IpPo3PEgid— NHKニュース (@nhk_news) April 14, 2021