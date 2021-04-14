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Visa и Mastercard рассказали о работе в России

21:07
  • среда
  • 14 апреля 2021

Намерены ли они покидать российский рынок?

Представители компаний Visa и Mastercard сообщили, что намерены продолжать работать в России в обычном режиме.
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"Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 миллионами карт Mastercard, выпущенных российскими банками", - приводит РБК слова главы Mastercard в России Алексея Малиновского.

Вместе с тем в Visa отметили, что продолжают вносить вклад в цифровизацию российской экономики и развитие платежных технологий.

Ранее в Кремле допустили, что использование в России платежных систем Visa и MasterCard может быть ограничено по инициативе извне, ведь, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия многих иностранных государств носят непредсказуемый характер. В Центробанке же сообщили, что не видят рисков подобного развития событий.

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