Гендиректора сгоревшей "Невской мануфактуры" отправили в СИЗО

Он будет находиться под арестом в течение двух месяцев

Генеральный директор "Невской мануфактуры" Максим Макеев арестован на два месяца, такое решение принял суд в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Сам Макеев вину в произошедшем в здании крупном пожаре не признает. Вместе с тем следователи отмечали, что если Макеев останется на свободе, он может оказать давление на свидетелей. При этом местонахождение документации "Невской мануфактуры" пока так и не было установлено.

Адвокат же отмечал, что Макеев страдает хроническими заболеваниями, в связи с чем он просил избрать своему подзащитному более мягкую меру пресечения.

Пожар случился 12 апреля. На пике площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля. Во время тушения погиб пожарный, еще двое пострадали. Все трое были награждены орденом Мужества.

Помимо гендиректора мануфактуры, задержан был его заместитель. СМИ писали, что правоохранительные органы рассматривают версию о поджоге.

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