ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гендиректора сгоревшей "Невской мануфактуры" отправили в СИЗО

21:37
  • среда
  • 14 апреля 2021

Он будет находиться под арестом в течение двух месяцев

Генеральный директор "Невской мануфактуры" Максим Макеев арестован на два месяца, такое решение принял суд в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
На "Невской мануфактуре" в прошлом месяце находили нарушения

Сам Макеев вину в произошедшем в здании крупном пожаре не признает. Вместе с тем следователи отмечали, что если Макеев останется на свободе, он может оказать давление на свидетелей. При этом местонахождение документации "Невской мануфактуры" пока так и не было установлено.

Адвокат же отмечал, что Макеев страдает хроническими заболеваниями, в связи с чем он просил избрать своему подзащитному более мягкую меру пресечения.

Пожар случился 12 апреля. На пике площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля. Во время тушения погиб пожарный, еще двое пострадали. Все трое были награждены орденом Мужества.

Помимо гендиректора мануфактуры, задержан был его заместитель. СМИ писали, что правоохранительные органы рассматривают версию о поджоге.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия пожара на фабрике "Невская мануфактура"
Последствия пожара на фабрике "Невская мануфактура"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.