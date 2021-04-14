Байден объяснил решение вывести войска из Афганистана

Пора закончить войну, сказал президент США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с речью в Белом доме, во время которой объяснил, почему он принял решение вывести из Афганистана американские войска.

"Бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство", - цитирует заявление главы государства ТАСС.

Байден также вспомнил, как посетил Афганистан 10 лет назад по просьбе занимавшего тогда пост президента Барака Обамы. По словам Байдена, то, что он увидел, убедило его в следующем - только народ Афганистана имеет право руководить своей страной.

"Пришло время завершить самую длинную войну, в которой участвовала Америка", - добавил Байден.

Он при этом уточнил, что просит Россию, Китай, Индию и Пакистан "делать больше для поддержки Афганистана".

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