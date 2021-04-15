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"США потеряли контроль над ситуацией": зачем Байдену встреча с Путиным

09:29
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Вашингтон пытается установить рамки

Одной из самых обсуждаемых тем в мировых СМИ остается беседа Владимира Путина с Джо Байденом, политологи и эксперты соревнуются в прогнозах, какие решения будут приняты на личной встрече двух лидеров.

Своими ожиданиями от предстоящей встречи двух президентов с ведущим программы "События. 25-й час" поделился замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

"Речь не идет об улучшении российско-американских отношений, и даже о снижении конфронтации. Речь идет о том, чтобы сделать ее управляемой. Речь идет о том, чтобы США продолжали политику сдерживания России, но при этом не теряли контроль над этой конфронтацией, не допускали полномасштабной эскалации ситуации вокруг Украины.

Это попытка установить определённые рамки для этой конфронтации. Потому что последние несколько недель сложилась опасная ситуация, пауза в диалоге и угроза большого военного конфликта в Европе. И Вашингтон показывает, что он в неконтролируемой ситуации не заинтересован. Они хотят не улучшить отношения, а восстановить управляемость отношений. Более того, они продолжат конфронтационную политику, продолжат вводить санкции, и они будут параллельно давить на России и взаимодействовать с Россией там, где им это выгодно.

Повестка. Во-первых, деэскалация ситуации вокруг Украины. Речь не идет о том, чтобы США пошли на принципиальные уступки и заставили Украину выполнять Минские соглашения. Кроме того, Путин и Байден обсудят широкую международную повестку. Но главный результат саммита будет заключаться в начале крупных комплексных переговоров по вопросам стратегической стабильности", - рассказал Суслов.

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