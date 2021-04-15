Фабрика фейков: западные СМИ выдали кадры учений в Сибири за войска у границы с Украиной

Такое происходит регулярно

Россия на Украину скоро нападет. Не слышали еще? Все уже знают, у Киева сомнений нет. Британская Daily Mirror нашла доказательства скорого вторжения России на территорию Украины. Теперь сомнений не осталось. Опубликованная картинка, это действительно наши учения, только проходили они в Сибири, за тысячи километров от российско-украинской границы. Авторитетная телекомпания CNN показала уже, как русские танки везут к украинской границе. Вы еще сомневались, что русские готовы напасть?

"Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне", - ответила на публикацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Да, да. Танки украинские, и вокзал на Украине. Создается впечатление, что российская агрессия, существующая в головах киевских политиков и тех, кто их прикрывает, становится единственным смыслом их существования. А все украинские политики готовы в бой хоть сейчас. У бывшего президента Кравчука ружье начищено. Неуемный активист Ляшко готов хоть с вилами на врага, да ему и Москву спалить – раз плюнуть.

А вот главный слуга народа, ставший президентом, побывал недавно на передовой. И рад бы сам в бой, да не пускают. Боксер Кличко, ныне мэр Киева, со свойственной ему простотой призвал всех объединиться перед лицом российской угрозы.

Не будем забывать, что вся эта вроде бы потеха, когда политики выступают в роли ряженых, происходит на фоне постоянных обстрелов Донбасса. Люди гибнут.

Щекотать нервы мирным европейцам и американцам кадрами, на которых колонны якобы российских танков готовы вот-вот перейти в наступление - прием, рассчитанный на откровенных дураков, к которым, видимо и пытаются обращаться Daily Mirror или CNN. Недаром Дональд Трамп составлял свои рейтинги главных производителей фейков. И CNN всегда была на первых позициях. Что-то нам подсказывает, что боевой дух всех этих вояк хорош только на телеэкране.

"ТВ Центр".

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