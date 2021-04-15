Пятеро детей погибли при пожаре в Свердловской области

Пожар в частном доме вспыхнул около полуночи

Тела пятерых детей найдены при разборе сгоревшего частного дома в селе Бызово. Об этом сообщили в прокуратуре и СКР Свердловской области.

Ранее стало известно о пострадавших. Двое взрослых и двое малышей - трёх и полутора лет направлены в больницы Нижнего Тагила.

Пожар в жилом доме начался около полуночи. К прибытию первых экипажей спасателей здание было полностью объято пламенем, рухнула крыша. Причины трагедии сейчас выясняются. На месте работают все экстренные службы.



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