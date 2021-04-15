Поджоги сухой травы названы основной причиной пожаров в России

Огонь угрожает населенным пунктам

Природные пожары продолжают полыхать в центральной России. В подавляющем большинстве случаев причина возгораний - человеческий фактор. В ряде регионов пал прошлогодней травы привёл к серьёзным последствиям. Под угрозой уничтожения оказались целые населённые пункты. В селе Троицкая Вихляйка Тамбовской области огнём были охвачены более 20 строений, половина из них сгорела. Тем не менее, пожарным удалось предотвратить переход пламени ещё на десятки жилых домов и надворных построек. Тушение в этом и других регионах осложняет сильный ветер и жаркая погода. Непростая ситуация в Воронежской и Рязанской областях.

Пепелище при помощи ассенизаторской машины проливают сами хозяева сгоревших домов. Пожар в Мечётке не удавалось потушить почти сутки. Из-за сильного ветра огонь охватывал все большую площадь. Люди выбегали из домов, в лучшем случае успевая захватить документы. Кто-то пытался спасти скот, но тщетно. Главное, что сами в безопасности, рассуждают погорельцы.

Ущерб еще предстоит оценить. Власти Воронежской области обещают помочь погорельцам. Пожар также возник и в соседнем поселке Масловка. Спасателям удалось остановить огонь вблизи больницы. Пострадавших нет. Причина большинства возгораний - поджоги сухой травы. С поличным пойманы специалисты местных коммунальных служб. Как утверждает очевидец, на пустырь они вывозили мусор и поджигали.

— Вот этот мужчина с другими какими-то подожгли, сделали пожар. Дальше загорелась часть сухой травы. Рядом дома находятся, парк.

— Вы начальник ЖКХ, я правильно понимаю?

— Я с вами не буду разговаривать.

Действиями коммунальных служб заинтересовались следователи. Пожар площадью 100 гектаров пришлось тушить и в Хопёрском заповеднике. Всего же только в Воронежской области было зафиксировано более 140 очагов возгораний. Поджог сухой травы стал причиной пожара в коттеджном поселке в Смоленской области. Огонь уничтожил несколько домов.

Ночное видео из Пензы. Автор утверждает, что траву также подожгли. В Ярославле огонь подошел к заводу железобетонных конструкций. Сотрудники вызвали пожарных. При худшем сценарии планировалась эвакуация. Рязанская область: десять домов и хозяйственные постройки сгорели в деревне Марьино. По словам спасателей, причиной стала непотушенная сигарета. В центральных регионах установилась не по-апрельски жаркая погода. Именно она провоцирует людей открывать дачно-шашлычный сезон. Местные власти вынужденно вводят особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на посещение лесов и разведение огня.

Павел Прокопенко, Елена Сахно, Кирилл Олянский. "ТВ Центр".

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