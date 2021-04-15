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Российские выпускники сегодня пишут итоговое сочинение

08:51
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Оно является допуском к ЕГЭ

Почти 700 тысяч одиннадцатиклассников сегодня пишут итоговое сочинение, которое является допуском к Единому госэкзамену по русскому языку.

Оценок нет - тест проходит в режиме зачёт/незачёт. На изложение своих мыслей в письменной форме отводится около 4 часов. Рекомендуемый объём - 350 слов. Мобильными телефонами во время написания пользоваться нельзя.

Темы предложены разнообразные, среди них – "Время перемен", "Разговор с собой" и "Забвению не подлежит". Учащиеся с ограничениями по здоровью вместо сочинения могут писать изложение.

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Итоговое сочинение
Итоговое сочинение
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